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Отель "Украина" нуждается в капремонте, который проведут после войны – Кріппа

Четверг, 19 сентября 2024, 15:48 - Артур Крыжный

Гостиница "Украина" нуждается в капитальном ремонте и его планируют провести уже после войны.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил предприниматель Максим Криппа, чья компания победила в приватизации отеля.

По его словам, состояние, в котором находится отель, нуждается в капитальной реновации.

"Но самое главное, чего мы ждем, это победа Украины. После этого мы планируем обновить отель "Украина", который останется символом страны и украшением нашей столицы", - рассказал он.

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Криппа выразил уверенность, что после победы Украины деловая активность начнет быстро расти и гостиничный бизнес снова станет актуальным.

Напомним:

Фонд государственного имущества 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в центре Киева. Победителем торгов стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы.

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