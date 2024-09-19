В Германии объявили о конце энергетического кризиса

Немецкий министр экономики Роберт Габек заявил, что страна преодолела недостаток российского газа.

Об этом сообщает Welt.

"Отсутствие российского газа больше не ощущается. Дефицита газа больше нет", - сказал Габек.

Сообщается, что Германия более двух лет, с июня 2022 года, находится в состоянии аварийной ситуации по газовой безопасности.

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Его активировали летом 2022 года, когда Россия начала сокращать поставки газа в Германию, а затем вообще перекрыла экспорт. Этот уровень тревоги до сих пор не сняли, несмотря на то, что худшие опасения не оправдались, и Германия успешно прошла две зимы.

До начала большой войны Германия была крупнейшим импортером российского газа.

В то же время Габек признал, что цены на газ в Германии отныне будут превышать докризисный уровень.

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Напомним:

Прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа.

Германия заработала 275 млн евро от участия в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), бывшего подразделения российской государственной энергетической группы ПАО "Газпром".