"Укрнафта" увеличивает продажи кофе и хот-догов на АЗК и меняет „киоски" на маркеты

фото: укрнафта

"Укрнафта" увеличивает нетопливные продажи в собственной сети автозаправочных комплексов. За 8 месяцев 2024 года выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг выросла на 104% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, количество нетопливных чеков выросло на 71% по сравнению с январем-августом 2023 года.

Всего было продано 9,1 млн единиц товара по сравнению с 5,3 млн за аналогичный период прошлого года.

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"Конверсия - соотношение между топливными и нетопливными продажами - составляет 0,29. В 2023 году было 0,21, в 2022 - 0,12", - говорится в сообщении.

В "Укранфте" также отметили, что компания продолжает переоборудование АЗК, открывая маркеты там, где раньше была продажа из "киосков".

Напомним:

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По состоянию на июнь 2024 года "Укрнафта" вдвое увеличила нетопливные продажи. За 5 месяцев 2024 года выручка достигла 260 млн грн, что вдвое больше, чем в 2023, когда за такой же период было 126 млн грн.