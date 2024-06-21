Кава, чай, хот-доги: "Укрнафта" вдвічі збільшила непаливні продажі до 260 мільйонів 

Укрнафта

"Укрнафта" вдвічі збільшила непаливні продажі. За 5 місяців 2024 року виручка сягнула 260 млн грн, що вдвічі більше, ніж у 2023, коли за такий же період було 126 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".



Згідно з повідомленням, також майже вдвічі зросла кількість непаливних чеків з 1,32 млн штук у січні-травні 2023-го до 2,26 млн штук за аналогічний період 2024-го.



Зокрема, з січня по травень 2024 року співробітники мережі приготували:

693 тис гарячих напоїв (380 тис у 2023 році), 111 тис хот-догів (56 тис у 2023-му).



"Укнафта" також зазначає, що конверсія - співвідношення між паливними та непаливними продажами - у 2024 році також збільшилася удвічі і склала 0,26. Тоді як за 5 місяців 2023 року було 0,19.



В "Укрнафті" також додали, що наведені цифри не стосуються 84 станцій мережі Glusco. Оскільки йдеться лише про результати мережі UKRNAFTA.

Загалом зараз компанія оперує 545 АЗК - 460 власних та 85 в управлінні. Разом це 545 торгових точок - як маркетів, так і невеликих, у форматі кіоска.

Нагадаємо:

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"Укрнафта" за 5 місяців 2024 року спрямувала до державного бюджету 35 мільйонів гривень від управління арештованими заправками компанії Glusco.

Економічна правда