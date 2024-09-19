ЕС требует от Apple открыть доступ к операционной системе iPhone конкурентам

АррІе получила предупреждение от Европейского Союза о необходимости открыть свои строго защищенные операционные системы iPhone и iPad для конкурентных технологий, иначе компании грозят значительные штрафы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейские регуляторы объявили, что согласно Акту о цифровых рынках (DMA) Apple должна придерживаться новых жестких законов, которые требуют сделать операционные системы полностью совместимыми с другими технологиями.

Брюссельские власти дали компании шесть месяцев на выполнение этих требований, иначе ей грозят будущие санкции.

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Хотя это объявление еще не является официальным расследованием, ЕС стремится заставить Apple переделать свои сервисы, чтобы предоставить возможность другим компаниям получить доступ к операционным системам iPhone и iPad.

"Сегодня впервые мы используем процедуры спецификации в рамках DMA, чтобы направить Apple к эффективному соблюдению требований по интероперабельности," - заявила комиссар ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер. "Эффективная интероперабельность, например со смартфонами и их операционными системами, играет важную роль в этом."

Apple заявила, что уже создала способы для разработчиков запрашивать дополнительную интеграцию с операционными системами iPhone и iPad, при этом сохраняя безопасность пользователей. Компания также отметила, что подрыв защиты, встроенной в ее системы, может поставить под угрозу европейских потребителей.

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Одной из целей DMA является обеспечение доступа других разработчиков к ключевым функциям Apple, таким как голосовые команды Siri и чип для платежей.

ЕС может позже начать официальное расследование, если Apple не соблюдает требования DMA, что в конце концов может привести к большим штрафам, до 10% от годового глобального дохода.

Напомним:

Meta может получить штраф до 10% годового дохода от Европейского Союза за обвинения в попытках доминировать на рынке объявлений, что подрывает конкурентоспособность.

Apple проиграла суд против решения регуляторов ЕС, по которому компания должна уплатить 14,4 миллиарда долларов задолженности по налогам Ирландии. Сама страна также оспаривала решение ЕС.