ЄС хоче забрати до 10% річного доходу Meta через її "домінування" на ринку оголошень

Meta може отримати штраф до 10% річного доходу від Європейського Союзу за звинувачення у спробах домінувати на ринку оголошень, що підриває конкурентоспроможність.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Європейські регулятори стверджують, що материнська компанія Facebook пов'язує свої безкоштовні послуги Marketplace з соціальною мережею, щоб підірвати конкурентів, повідомляють люди, знайомі з ситуацією.

За словами трьох високопосадовців, обізнаних у справі, рішення блоку може бути ухвалене вже наступного місяця, що стане однією з останніх справ під керівництвом Маргрете Вестагер, яка завершує роботу на посаді комісара з питань конкуренції.

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Meta також утрималась від коментарів, але послалася на попередню заяву, де сказано: "Звинувачення Європейської комісії не мають підґрунтя. Ми продовжуємо співпрацювати з регуляторними органами, щоб продемонструвати, що наші інновації є корисними для споживачів та конкурентними".

Розслідування щодо антимонопольних дій було розпочате у 2019 році після звинувачень з боку конкурентів, що Facebook зловживає домінуючим становищем, пропонуючи безкоштовні послуги, при цьому отримуючи прибутки з даних, здебільшого від бізнесів, які він збирає на платформі.

У грудні 2022 року Єврокомісія оприлюднила попередні висновки, що Meta порушує конкуренцію на ринку онлайн-оголошень, а також використовує дані, зібрані у бізнесів безкоштовно, щоб продавати рекламу користувачам.

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Meta може подати апеляцію у справі. Якщо технологічний гігант буде визнаний винним, йому загрожують штрафи до 10 відсотків від світового річного доходу, який у 2023 році склав майже 135 мільярдів доларів. Однак регулятори зазвичай призначають значно менші санкції.

Компанія стверджує, що Facebook Marketplace працює в умовах жорсткої конкуренції і не використовує дані конкурентів для боротьби з ними, повідомляють джерела, знайомі з позицією компанії.

Нагадаємо:

Apple програла суд проти рішення регуляторів ЄС, за яким компанія має сплатити 14,4 мільярда доларів заборгованих податків Ірландії. Сама країна також оскаржувала рішення ЄС.