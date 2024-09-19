Зимой в Украине не будет света от 4 до 18 часов ежедневно – доклад ООН

По прогнозам экспертов, которых опросила Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

Об этом говорится в соответствующем докладе наблюдателей ООН.

"Эта зима будет очень сложной. Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более длительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия", - заявила руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл.

Белл заявила, что последствия атак будут длительными и требуют комплексного подхода.

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"Национальные и международные партнеры должны объединить усилия по восстановлению критически важной инфраструктуры и привлечения к ответственности виновных за нанесенный ущерб", - сказала она.

В докладе, основанном на результатах визитов на места, интервью с техническими экспертами, представителями энергетических компаний, местными жителями и чиновниками, описаны далеко идущие последствия российских атак.

Отмечается, что зимой последствия разрушения энергосистемы могут быть еще более серьезными, чем летом, из-за низкой температуры. По прогнозам экспертов, опрошенных ММПЧУ, из-за дефицита генерации зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

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По состоянию на июнь 73% тепловых электростанций страны были выведены из строя. Если зимой 2022-2023 годов атаки в основном направлялись на объекты электропередачи, то с марта 2024 года основной мишенью стали объекты генерации.

По данным одной из крупных энергетических компаний, на которую ссылается доклад, в результате атак 2024 года было повреждено в три раза больше энергоблоков, чем зимой 2022-2023 года.

Напомним:

В Евросоюзе считают, что Украину с избитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.