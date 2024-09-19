"Важко, але не катастрофічно": посол ЄС поділилася прогнозами щодо відключень електрики взимку

У Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Матерновій поставили запитання про те, наскільки важкої зими для України очікують європейські колеги і як може виглядати песимістичний сценарій.

"Дивіться, я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", – відповіла Матернова.

Реклама:

За її словами, найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.

Її запитали про побоювання, чи не стане ситуація зі світлом і опаленням настільки скрутною, що це змусить мільйони українців їхати до Європи, та чи готується ЄС до такого сценарію-катастрофи.

"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут, у Києві, тож відчуватиму це особисто.

Реклама:

Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", – сказала Матернова.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.

Європейська правда