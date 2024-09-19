Спрос на автомобили в ЕС в августе упал до минимума за три года

В августе 2024 года в Евросоюзе спрос на автомобили был самым низким за три года, а продажи электромобилей упали на 44%.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), сообщает Reuters.

Статистика показала, что продажи электромобилей падают четвертый месяц подряд. Это побудило Европейскую ассоциацию автопроизводителей потребовать срочных действий для предотвращения дальнейшего спада.

Отмечается, что количество новых регистраций автомобилей в ЕС в прошлом месяце резко сократилось (-18,3%).

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В то же время негативные результаты наблюдались на четырех основных рынках региона: в Германии (-27,8%), Франции (-24,3%) и Италии (-13,4%), а испанский рынок сократился на 6,5%.

В то же время количество регистраций электромобилей (BEV) в августе сократилось на 43,9% - до 92 627 единиц (против 165 204 за аналогичный период прошлого года), а их общая доля рынка снизилась до 14,4% с 21% годом ранее.

В ACEA объясняют это "впечатляющим падением" на двух крупнейших рынках электромобилей: Германии (-68,8%) и Франции (-33,1%).

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Сообщается, что за восемь месяцев 2024 года в ЕС было зарегистрировано 902 011 новых электромобилей, что составляет 12,6% рынка.

Продажи трех крупнейших автопроизводителей Европы - Volkswagen, Stellantis и Renault - снизились по сравнению с 2023 годом на 14,8%, 29,5% и 13,9% соответственно.

Единственный тип транспортных средств, который показал рост в августе, - гибридно-электрические автомобили. Количество их регистраций увеличилось на 6,6% - до 201 552 единиц.

Доля рынка гибридно-электрических автомобилей достигла 31,3% против 24% в августе 2023 года.

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Напомним:

Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.