Рада одобрила закон о приватизации госбанков
Четверг, 19 сентября 2024, 12:58 -
Верховная Рада одобрила в целом законопроект #11474 об особенностях приватизации госбанков.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"За" законопроект проголосовали 260 нардепов.
В частности, норма позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства.
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Кроме того:
- расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;
- повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;
- включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;
- обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
- приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;
- предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.
Напомним:
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать во втором чтении за законопроект №11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.
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