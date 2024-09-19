Рада одобрила закон о приватизации госбанков

Верховная Рада одобрила в целом законопроект #11474 об особенностях приватизации госбанков.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" законопроект проголосовали 260 нардепов.

В частности, норма позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства.

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Кроме того:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать во втором чтении за законопроект №11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

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