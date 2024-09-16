Комітет Ради підтримав законопроєкт, що змінить умови продажу держбанків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати у другому читанні за законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Зокрема, законопроєкт дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі.

Крім того:

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розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Документ також передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку - другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п'ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.

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Україна в оновленій у червні програмі розширеного фінансування EFF з МВФ зобов'язалася до кінця вересня призначити міжнародних консультантів для продажу Укргазбанку і Сенс Банку, а також подати до парламенту законопроєкт, що встановлює механізм приватизації держбанків.