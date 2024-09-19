Агентство Минобороны купило дронов на 160 миллионов: побило рекорд по дешевизне

ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны в сентябре по результатам тендеров заключила соглашения на поставку 1300 дронов DJI Mavic различных модификаций на 162,69 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Как пишет издание, законтрактовано полтысячи дронов с тепловизорами Mavic 3T (Thermal) по цене 139 670 грн и 140 590 грн за стандартный комплект (без дополнительных батарей).

"Это рекордно низкая цена для закупок в "Прозорро". Предыдущий рекорд принадлежал воинской части А 4638, которая в августе приобрела ночные мавики по 142 887 грн", - отметило издание.

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Еще пять договоров "Агентство оборонных закупок" заключило на поставку восьмисот дронов DJI Mavic 3Е.

Цена за комплект дневных мавиков 3Е составила от 114 646 грн до 116 666 грн.

"Однако эти дроны приобретены с дополнительными тремя батареями и отдельным зарядным устройством для них, и это примерно на 25 тыс грн увеличивает стандартную комплектацию дрона. В апреле Агентство закупало дроны в такой комплектации в среднем по 127 тыс грн", - сообщило издание.

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Напомним:

"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через платформу UNITED24.