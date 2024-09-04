Агенція Міноборони вперше купує боєприпаси за гроші, зібрані на UNITED24

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через платформу UNITED24.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Передбачене постачання на 47 млн грн.

"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Нагадаємо:

У травні 2024 року Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через UNITED24.

Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.

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Фандрейзингова платформа UNITED24 платформа є основним вікном збору пожертв на підтримку України. За 28 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 678 млн доларів.