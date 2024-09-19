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Укр / Рус

"Нафтогаз" увеличил добычу газа: в компании рассказали о следующей цели

Четверг, 19 сентября 2024, 11:16 - Виктор Волокита

Компании группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 9,8 млрд куб. м товарного газа с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как отмечается в сообщении, это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас показатели добычи голубого топлива превышают операционный план более чем на 2%.

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Как сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев, специалисты "Укргаздобычи" ввели в эксплуатацию 52 скважины. Из них 17 - высокодебитные, дают более 100 тыс. куб. м газа ежесуточно.

"Мы не отказываемся от своей цели - перейти на использование газа исключительно отечественной добычи для нужд украинцев", - отметил Чернышов. 

Напомним:

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"Нафтогаз" намерен пройти зиму 2024-2025 года с украинским газом, газ за рубежом за кредит ЕБРР покупается впрок.

Нафтогаз Укргаздобыча Укрнафта
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Экономическая правда
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