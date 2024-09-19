"Нафтогаз" увеличил добычу газа: в компании рассказали о следующей цели
Компании группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 9,8 млрд куб. м товарного газа с начала года.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Как отмечается в сообщении, это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сейчас показатели добычи голубого топлива превышают операционный план более чем на 2%.
Как сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев, специалисты "Укргаздобычи" ввели в эксплуатацию 52 скважины. Из них 17 - высокодебитные, дают более 100 тыс. куб. м газа ежесуточно.
"Мы не отказываемся от своей цели - перейти на использование газа исключительно отечественной добычи для нужд украинцев", - отметил Чернышов.
Напомним:
"Нафтогаз" намерен пройти зиму 2024-2025 года с украинским газом, газ за рубежом за кредит ЕБРР покупается впрок.