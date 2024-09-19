Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Средний курс доллара к гривне в банках Украины не изменился: на четверг 19 сентября доллар стоит 41,80 грн, евро увеличился на 5 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,30 - 41,80 грн (курс на 13 сентября - 41,35 - 41,80 грн);

Евро - 46,00 - 46,60 грн (курс на 13 сентября - 45,90 - 46,55 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,72 - 41,80 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 46,45 - 46,60 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,78 грн;

ПУМБ - 41,40 - 41,90 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,485 грн.

Реклама:

Напомним:

Официальный курс доллара увеличился в четверг: иностранная валюта прибавила в цене 4 копейки.

Экономическая правда.