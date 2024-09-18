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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро у четвер

Середа, 18 вересня 2024, 19:53 - Артур Крижний

Офіційний курс долара збільшиться у четвер: іноземна валюта додасть у ціні 4 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 19 вересня.

Водночас від ціни євро регулятор відніме 2 копійки.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,45 грн (41,41 грн станом на 18 вересня);
  • 1 євро — 46,10 грн (46,12 грн станом на 18 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 18 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро – на 12 копійку.

курс валют долар євро
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