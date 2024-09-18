Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро у четвер
Середа, 18 вересня 2024, 19:53 -
Офіційний курс долара збільшиться у четвер: іноземна валюта додасть у ціні 4 копійки.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 19 вересня.
Водночас від ціни євро регулятор відніме 2 копійки.
Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,45 грн (41,41 грн станом на 18 вересня);
- 1 євро — 46,10 грн (46,12 грн станом на 18 вересня).
Нагадаємо:
Станом на 18 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро – на 12 копійку.
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