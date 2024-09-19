Доллар и акции растут после снижения процентной ставки ФРС – Reuters

Доллар укрепился, доходность долгосрочных облигаций выросла, а азиатские акции поднялись после того, как Федеральная резервная система США объявила о снижении ставки на 50 базисных пунктов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс S&P 500 достиг рекордного максимума ночью, и хотя он закрылся чуть ниже, фьючерсы выросли на 1% в течение азиатского торгового дня. Фьючерсы на Nasdaq тоже поднялись на 1%.

Фьючерсы на европейские акции также выросли на 1%, а на FTSE - на 0,8%.

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Японский индекс Nikkei прыгнул на 2,3%, а фондовые рынки в Австралии и Индонезии достигли рекордных максимумов, тогда как ожидания стимулов в Китае снизили доходность китайских облигаций и подняли индексы акций в Гонконге и на материковом Китае.

ФРС снизила диапазон для базовой ставки на 50 базисных пунктов до 4,75%-5%, чего и ожидали трейдеры перед принятием решения. Сначала доллар резко упал, достигнув двухлетнего минимума относительно фунта стерлингов, но затем резко восстановился.

Внимание теперь обращено на Банк Англии, где инфляция в секторе услуг уменьшила вероятность снижения ставки. Рынки оценивают шансы на сохранение ставки на уровне 5%, с 19% вероятностью снижения на 25 базисных пунктов.

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В других частях Азии растущие ожидания смягчения политики снизили доходность китайских облигаций и подняли индекс CSI300 на 0,7%, при этом акции в сфере недвижимости и алкогольной продукции показали наибольший прирост.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,9%.

Юань Китая достиг 16-месячного максимума на уровне 7,06 за доллар. Ожидается, что Китай снизит свою основную ставку и ставки по кредитам в пятницу, как показал опрос Reuters.

Широкий индекс акций MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 1% до трехнедельного максимума.

Единственным негативным фактором стало возвращение Южной Кореи после праздников с большими распродажами акций производителей чипов, после пессимистического прогноза от Morgan Stanley, который снизил целевую цену акций SK Hynix вдвое. Акции SK Hynix упали на 6%, а акции Samsung - на 1,6%.

Ожидается, что снижение ставки ФРС поддержит расходы и экономику США, а также побудит другие центральные банки снизить ставки.

Напомним:

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 4,75%-5,0% впервые с 2020 года.