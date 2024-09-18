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ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки

Середа, 18 вересня 2024, 21:21 - Артур Крижний

Федеральна резервна система США (ФРС) знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ФРС очікує ще два зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2024 році. Також регулятор очікує зниження ставки на 100 базисних пунктів у 2025.

Відтак регулятор прогнозує ставки на рівні 4,4% на кінець 2024 року.

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Середній прогноз ставки на 2025 рік знижується до 3,4%, що означає чотири додаткових підвищення на чверть пункту в наступному році

У заяві додано формулювання про те, що комітет "рішуче налаштований на підтримку максимальної зайнятості" на додаток до повернення інфляції до цільового рівня в 2%.

Довідка. ФРС виконує функції центральної банківської системи США.

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ФРС США
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Економічна правда
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