Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро в четверг

Официальный курс доллара увеличится в четверг: иностранная валюта прибавит в цене 4 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 19 сентября.

В то же время от цены евро регулятор отнимет 2 копейки.

Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,45 грн (41,41 грн по состоянию на 18 сентября);

1 евро - 46,10 грн (46,12 грн по состоянию на 18 сентября).

Напомним:

По состоянию на 18 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 12 копеек.