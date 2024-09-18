Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро в четверг
Среда, 18 сентября 2024, 19:53 -
Официальный курс доллара увеличится в четверг: иностранная валюта прибавит в цене 4 копейки.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 19 сентября.
В то же время от цены евро регулятор отнимет 2 копейки.
Официальные курсы на четверг установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,45 грн (41,41 грн по состоянию на 18 сентября);
- 1 евро - 46,10 грн (46,12 грн по состоянию на 18 сентября).
Напомним:
По состоянию на 18 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 12 копеек.
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