Нацбанк оновив курс валют: долар та євро здорожчали

Станом на 18 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро – на 12 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,41 грн, євро – 46,12 грн (на 17 вересня долар - 41,36 грн, євро – 46,00 грн).

На 12:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,72 – 41,80 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,43 – 46,59 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,35 - 41,80 грн (курс на 17 вересня – 41,30 - 41,75 грн);

Євро – 45,90 - 46,55 грн (курс на 17 вересня – 45,80 - 45,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк – 41,20 - 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,20 - 41,78 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,70 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.