В России усиливаются проблемы с платежами через Турцию

Турецкие банки начали блокировать транзитные платежи из России в Европу.

Об этом сообщают "Ведомости".

Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны.

Сообщается, что в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале 2024 года, когда турецкие банки начали опасаться вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Тогда трансакции постепенно восстановились.

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Проблемы России с транзитными платежами через Турцию снова появились летом 2024 года. Европейские банки периодически начали отказываться принимать у турецких оплату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса.

"Ужесточение жесткости со стороны европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября уже турецкие банки стали отказывать в проведении транзитных платежей", - отмечают в издании.

В то же время турецкий госбанк Emlak Katılım, который формально не проводит транзитные платежи, на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию, которую могут себе позволить только крупные российские компании.

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Причина может быть в том, что турецкие банки стали больше опасаться санкций или их банки-корреспонденты теперь выдвигают повышенные требования к платежам из Турции, отмечают в издании.

Напомним:

Экспорт Турции в Россию в феврале упал на 33% в годовом исчислении до 670 млн долл в феврале 2024 года, относительно 1,1 млрд долл в феврале 2023 года.

Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.