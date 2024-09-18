Компания "Газпрома" подала иски против пяти банков Европы из-за прерванного газового проекта

Российская энергокомпания RusChemAlliance подала иски против пяти европейских банков, которые прекратили финансирование строительства газового проекта в России после того, как Запад ввел санкции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Иски, все из которых были поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, адресованы итальянскому банку UniCredit и немецким банкам Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg.

RusChemAlliance, совместное предприятие, которое на 50% принадлежит российскому газовому гиганту "Газпром", подало несколько других исков против европейских банков после того, как немецкая компания по производству промышленных газов Linde прекратила работы на заводе по сжижению природного газа в балтийском порту Усть-Луга в 2022 году.

Реклама:

Суд в Санкт-Петербурге заморозил некоторые активы компании Linde в России и приказал заморозить часть ее активов за пределами России в попытке возместить убытки, связанные с внезапным прекращением строительства газоперерабатывающего завода.

Тот же суд ранее обязал все пять банков выплатить компенсации.

Напомним:

Реклама:

По меньшей мере 19 компаний из 11 европейских стран подали иски против "Газпрома" из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла 18,6 миллиарда евро, или 20,6 миллиарда долларов.