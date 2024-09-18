Хакеры получили крупнейшую в истории выплату в 75 миллионов долларов за вымогательство
Хакеры из Dark Angels получили выплату в 75 млн долларов, что пока является самой большой выплаченной суммой за вымогательство в киберпространстве.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что платеж хакерам состоялся тремя частями в биткоинах. Первоначальное требование хакеров составляло 150 млн долларов.
Американская компания Cencora, на которую была совершена атака, занимается распространением фармацевтических препаратов и узнала о том, что данные были похищены из ее систем в феврале 2024 года.
Сообщается, что Cencora, компания из штата Пенсильвания, имеет рыночную капитализацию около 46 млрд долларов США. Она получила 262 млрд долларов США дохода за последний финансовый год.
Напомним:
В течение первой половины 2024 года киберпреступники украли 1,58 млрд долл, почти вдвое больше чем в прошлом году.