Хакери за пів року вкрали криптовалюти вдвічі більше, ніж торік: понад 1,5 мільярда доларів

Протягом першої половини 2024 року кіберзлочинці вкрали 1,58 млрд дол, майже вдвічі більше ніж торік.

Про це повідомляє Chainalysis.

За перше півріччя 2024 року кіберзлочинці вкрали 1,58 млрд дол, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума складала 857 млн дол.

Повідомляється, що при цьому, кількість хакерських крадіжок у 2024 році лише незначно перевищила показник 2023 року, збільшившись на 2,76%.

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Це повʼязано з тим, що середня вартість викраденої криптовалюти за один раз зросла на 79,46%, збільшившись з 5,9 млн дол за крадіжку з січня по липень 2023 року до 10,6 млн дол в 2024 році. Частково на це вплинуло зростання ціни біткоїна, на який припадає 40% від загального обсягу незаконних транзакцій.

За сім місяців 2023 року його середня вартість складала 26 141 дол, тоді як у 2024 році цей показник збільшився на 130% і сягнув 60 091 дол.

Приплив грошей через програми-вимагачі також збільшився – з 449,1 млн дол минулого року до 459,8 млн дол цього року (приблизно на 2%).

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Середній розмір викупу за відновлення даних, заблокованих через програми-вимагачі зріс з трохи менше ніж 200 тис дол на початку 2023 року до 1,5 млн дол в середині червня 2024 року. У 2024 році був зафіксований найбільший в історії сплачений викуп, який склав близько 75 млн дол угрупуванню "Темні ангели".

Цей стрибок у розмірі максимального платежу на 335% перевищує максимальний платіж, здійснений у 2022 році.

Водночас, кількість незаконних транзакцій в мережі знизилася майже на 20% за перше півріччя 2024 року, що свідчить про те, що легальна діяльність зростає швидше, ніж нелегальна.

Цього року приплив криптовалют на легальні сервіси є найвищим з 2021 року – попереднього періоду пікового росту цін на криптовалюти.

Нагадаємо:

Шахраї викрали десятки тисяч доларів, опублікувавши фейковий відеоролик на YouTube, видавши його за офіційний виступ мільярдера Ілона Маска, де він обіцяє безплатну роздачу різної криптовалюти.