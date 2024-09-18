Расходы госбюджета превысили два триллиона за 2024 год 

В августе из госбюджета было потрачено 286,2 млрд грн. Суммарно за 2024 год потратили более 2 трлн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 2,1 трлн грн за январь-август 2024 года, что на 206,5 млрд грн, или на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Отмечается, что в августе было потрачено 286,2 млрд грн. В июле - 264,3 млрд грн.

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В структуре расходов больше всего направлено на оплату труда с начислением - 817,5 млрд грн (в августе - 109,6 млрд грн). Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 620,2 млрд грн (82,3 млрд грн).

На оплату использования товаров и услуг - 331,3 млрд грн (36,7 млрд грн). Из них 82 млрд грн - на поддержку ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов.

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) - 376,7 млрд грн (48,2 млрд грн).

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На субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) - 192,2 млрд грн (23,6 млрд грн).

На обслуживание государственного долга - 204,1 млрд грн (49,2 млрд грн).

На трансферты в местные бюджеты - 115,3 млрд грн (10,3 млрд грн).

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Напомним:

Проект госбюджета Украины на 2025 год построен без учета запуска какой-либо новой программы экономического бронирования.