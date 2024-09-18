Держбюджет-2025 не передбачає надходжень від економічного бронювання – Свириденко

Проєкт держбюджету України на 2025 рік побудовано без урахування запуску будь-якої нової програми економічного бронювання.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У бюджет на 2025 рік надходження від економічного бронювання не закладено. Я вважаю, що до економічного бронювання ми зможемо повернутися в тому випадку, коли ми вже розуміємо, що в армії є достатні ресурси для того, щоб продовжувати боротьбу", - сказала вона на "Бізнес-сніданку з Forbes Україна".

"Я можу сказати ще раз: мобілізація - №1, бронювання далі вже послідовно №2", - наголосила перша віцепрем'єрка.

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Свириденко зазначила, що дискусія про економічне бронювання - це теж дискусія про те, як збільшити фінансування оборони.

За її словами, у тіні частково працює 1,7 млн осіб, а також існує потенціал легалізації зарплат у різних секторах економіки.

"За нашими розрахунками до 100 млрд грн ми можемо додатково отримати за рахунок впровадження економічного бронювання", - повідомила перша віцепрем'єрка.

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Вона уточнила, що дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації "найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації".

Нагадаємо:

Збільшення планових податкових надходжень у проєкті бюджету на 2025 рік "на амбітні 18,2%" може пояснюватися детінізацією зарплат через запровадження "економічного бронювання". Такий висновок зробив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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