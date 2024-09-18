Саудиты приобрели долю в одном из крупнейших агрохолдингов Украины

Саудовская инвестиционная компания SALIC, дочерняя структура Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, приобрела часть украинского агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

Об этом говорится в сообщении МХП.

SALIC приобрела 13,5 млн глобальных депозитарных расписок материнской компании MHP SE, находящихся в свободном обращении на рынке.

Таким образом саудовская компания получила долю в 12,6% от общего количества акций агрохолдинга, находящихся в обращении.

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Напомним:

Один из агрохолдингов Украины Prometey заявил о финансовых трудностях и что находится на грани закрытия: он сокращает штат и закрывает три из 28 элеваторов.