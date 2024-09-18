Саудиты приобрели долю в одном из крупнейших агрохолдингов Украины
Среда, 18 сентября 2024, 15:26 -
Саудовская инвестиционная компания SALIC, дочерняя структура Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, приобрела часть украинского агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП).
Об этом говорится в сообщении МХП.
SALIC приобрела 13,5 млн глобальных депозитарных расписок материнской компании MHP SE, находящихся в свободном обращении на рынке.
Таким образом саудовская компания получила долю в 12,6% от общего количества акций агрохолдинга, находящихся в обращении.
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Напомним:
Один из агрохолдингов Украины Prometey заявил о финансовых трудностях и что находится на грани закрытия: он сокращает штат и закрывает три из 28 элеваторов.
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