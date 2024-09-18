Китай заявил, что тарифы на электромобили нанесут ущерб Германии

Министр торговли Китая заявил, что введение ЕС пошлин на электромобили серьезно помешает торговле и инвестиционному сотрудничеству и нанесет ущерб как Китаю, так и Германии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство коммерции Китая.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что надеется достичь решения в соответствии с правилами Всемирной торговой организации как можно скорее и избежать эскалации экономических и торговых противоречий между Китаем и ЕС.

Европейская комиссия приближается к тому, чтобы предложить окончательные тарифы до 35,3% на электромобили, произведенные в Китае, в дополнение к стандартной ввозной пошлине ЕС в размере 10%.

Реклама:

Ван выразил надежду, что Германия будет исходить из собственных интересов и подтолкнет Европейскую комиссию и Китай к работе в том же направлении.

Министр экономики Германии заявил, что страна поддерживает свободную торговлю, приветствует китайские автомобильные компании и компании по производству запчастей, которые инвестируют в Европу, и будет призывать Европейскую комиссию найти соответствующее решение с Китаем и приложить все усилия для избежания торговых конфликтов, говорится в заявлении министерства.

Читайте также: Made in Germany больше не работает: почему Volkswagen вынужден закрывать заводы

Реклама:

Напомним:

Правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых тарифов Европейского Союза на китайские электромобили - или по крайней мере смягчить их, если полная отмена будет невозможна.

Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.