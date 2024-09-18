За гостиницу "Украина" в центре Киева победитель предложил 2,5 млрд: что о нем известно

Фото: гостиница "Украина"

Фонд государственного имущества в 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в центре Киева. Победителем торгов стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы.

Об этом говорится в системе "Прозорро.Продажи".

Стартовой была цена в 1,05 млрд грн (без НДС). В то же время победитель повысил ее до 2,5 млрд грн, то есть почти в 2,5 раза больше.

У победителя на торгах было два конкурента - ООО "Житомирский мебельный комбинат" Вадима Григорьева и ООО "Аларит-Пром-" Сергея Сподина. Они предложили меньшие суммы: 1,46 млрд грн и 1,16 млрд грн соответственно.

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Гостиница "Украина" - первый объект по большой приватизации с начала полномасштабной войны. Второй - "Объединенная горно-химическая компания", аукцион по которой запланово тоже в этом году, но позже, со стартовой ценой 3,9 млрд грн.

Справочно: Отель "Украина" расположен в центре Киева - в 200 метрах от метро "Майдан Независимости". Отель имеет 365 номеров, 8 конференц-залов, бизнес-центр, ресторан и другие объекты инфраструктуры (парковка, салон красоты, прачечная и т.д.). Реклама:

Напомним:

Криппа в 2023 году купил столичный бизнес-центр "Парус" у Вадима Столара, в 2020 году - отель "Днепр" на ул. Крещатик в Киеве у Фонда госимущества Украины

В июле 2022 года Криппа стал известным благодаря приобретению киберспортивного клуба, чемпиона мира, NAVI. Издание Forbes сообщало, что сделка о передаче прав на NAVI состоялась еще в 2018 году.

В середине ноября стало известно, что Криппа приобрел компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. - GSC Game World.

Летом в Украине образовалась новая медиагруппа - интернет-издание "Главком" перешло в собственность Татьяны Снопко. За полгода до этого Снопко приобрела медиахолдинг "Экономика+", в состав которого входят издания Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo и Marketing Media Review.

Источники на медиарынке рассказали ЭП, что за сделками по приобретению новостных сайтов стоит предприниматель Максим Криппа, а Снопко выступает номинальной владелицей активов.

Кроме этого, Криппа трижды был помощником народных депутатов на общественных началах - Ивана Бокого от Социалистической партии в 2006-2007 годах, Валерия Бабенко от БЮТ в 2007-2012 годах и Руслана Лукьянчука от БЮТ в 2007-2012 годах. Двое последних, по данным УП, входили в группу влияния Александра Турчинова. Лукьянчука характеризовали как "казначея кассы блока Тимошенко".