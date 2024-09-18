"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Вену
Среда, 18 сентября 2024, 12:26 -
Австрийская железная дорога возобновляет движение поездов в столицу Австрии, где несколько дней они не курсировали из-за наводнения в Европе.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Австрийская железная дорога открывает движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт.
Обновления относительно движения поездов:
Реклама:
- Беспересадочные вагоны Киев - Вена уже направляются в Вену и отправятся 18 сентября из Вены;
- Поезд №146 Чоп - Вена также восстанавливает привычный маршрут в Вену.
В УЗ отметили, что поезд №143 Вена - Чоп возобновит курсирование из Вены, начиная с 19 сентября. 18 сентября он отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге.
Напомним:
"Укрзализныця" сообщала о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения.
Реклама:
Реклама: