"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Вену

Австрийская железная дорога возобновляет движение поездов в столицу Австрии, где несколько дней они не курсировали из-за наводнения в Европе.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Австрийская железная дорога открывает движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт.

Обновления относительно движения поездов:

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Беспересадочные вагоны Киев - Вена уже направляются в Вену и отправятся 18 сентября из Вены;

Поезд №146 Чоп - Вена также восстанавливает привычный маршрут в Вену.

В УЗ отметили, что поезд №143 Вена - Чоп возобновит курсирование из Вены, начиная с 19 сентября. 18 сентября он отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге.

Напомним:

"Укрзализныця" сообщала о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения.

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