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"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь

Понеділок, 16 вересня 2024, 09:20 - Артур Крижний

Зранку понеділка 16 вересня через повень у Європі рейс Відень - Київ курсуватиме як Будапешт - Київ, а рейс Прага - Чоп затримується на кілька годин.

Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Ситуація зі стихією в Центральній Європі станом на ранок понеділка:

  • Рейс Відень - Київ - Відень сьогодні курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.
  • Рейс Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.
  • Рейси Прага - Перемишль - Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.
  • Рейс Прага - Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком.

Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

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Нагадаємо:

Раніше в неділю стало відомо, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Економічна правда.

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