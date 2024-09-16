"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь
Понеділок, 16 вересня 2024, 09:20 -
Зранку понеділка 16 вересня через повень у Європі рейс Відень - Київ курсуватиме як Будапешт - Київ, а рейс Прага - Чоп затримується на кілька годин.
Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.
Ситуація зі стихією в Центральній Європі станом на ранок понеділка:
- Рейс Відень - Київ - Відень сьогодні курсує як Будапешт - Київ - Будапешт.
- Рейс Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.
- Рейси Прага - Перемишль - Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.
- Рейс Прага - Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа - за графіком.
Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.
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Нагадаємо:
Раніше в неділю стало відомо, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.
Економічна правда.
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