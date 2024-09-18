 Український експорт: вікно відкривається?
Все разделы
Укр / Рус

Госбюджет-2025 не предусматривает поступлений от экономического бронирования - Свириденко

Среда, 18 сентября 2024, 11:53 - Виктор Волокита

Проект госбюджета Украины на 2025 год построен без учета запуска какой-либо новой программы экономического бронирования.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина". 

"В бюджет на 2025 год поступления от экономического бронирования не заложены. Я считаю, что к экономическому бронированию мы сможем вернуться в том случае, когда мы уже понимаем, что у армии есть достаточные ресурсы для того, чтобы продолжать борьбу", - сказала она на „Бизнес-завтраке с Forbes Украина".

"Я могу сказать еще раз: мобилизация - №1, бронирование дальше уже последовательно №2", - подчеркнула первый вице-премьер.

Реклама:

Свириденко отметила, что дискуссия об экономическом бронировании - это тоже дискуссия о том, как увеличить финансирование обороны.

По ее словам, в тени частично работает 1,7 млн человек, а также существует потенциал легализации зарплат в различных секторах экономики.

"По нашим расчетам до 100 млрд грн мы можем дополнительно получить за счет внедрения экономического бронирования", - сообщила первый вице-премьер.

Реклама:

Она уточнила, что дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации "в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации".

Напомним:

Увеличение плановых налоговых поступлений в проекте бюджета на 2025 год "на амбициозные 18,2%" может объясняться детенизацией зарплат из-за введения "экономического бронирования". Такой вывод сделал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Минэкономики бронирование бюджет
Реклама:
Материалы по теме
ВВП Украины в августе вырос до 3,5%: в Минэкономики назвали причины 18 сентября 2024, 10:43
В Украине запускают "єДозвіл": на какие услуги могут рассчитывать предприниматели 16 сентября 2024, 14:57
Сделано в Украине: Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов 10 сентября 2024, 13:35
1 января 1970, 03:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте