Госбюджет-2025 не предусматривает поступлений от экономического бронирования - Свириденко

Проект госбюджета Украины на 2025 год построен без учета запуска какой-либо новой программы экономического бронирования.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина".

"В бюджет на 2025 год поступления от экономического бронирования не заложены. Я считаю, что к экономическому бронированию мы сможем вернуться в том случае, когда мы уже понимаем, что у армии есть достаточные ресурсы для того, чтобы продолжать борьбу", - сказала она на „Бизнес-завтраке с Forbes Украина".

"Я могу сказать еще раз: мобилизация - №1, бронирование дальше уже последовательно №2", - подчеркнула первый вице-премьер.

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Свириденко отметила, что дискуссия об экономическом бронировании - это тоже дискуссия о том, как увеличить финансирование обороны.

По ее словам, в тени частично работает 1,7 млн человек, а также существует потенциал легализации зарплат в различных секторах экономики.

"По нашим расчетам до 100 млрд грн мы можем дополнительно получить за счет внедрения экономического бронирования", - сообщила первый вице-премьер.

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Она уточнила, что дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации "в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации".

Напомним:

Увеличение плановых налоговых поступлений в проекте бюджета на 2025 год "на амбициозные 18,2%" может объясняться детенизацией зарплат из-за введения "экономического бронирования". Такой вывод сделал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.