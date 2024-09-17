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Гетманцев вважає, що у проєкт бюджету на 2025 рік заклали "економічне бронювання"

Вівторок, 17 вересня 2024, 17:37 - Артур Крижний

Збільшення планових податкових надходжень у проєкті бюджету на 2025 рік "на амбітні 18,2%" може пояснюватися детінізацією зарплат через запровадження "економічного бронювання".

Такий висновок зробив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, збільшення податкових надходжень значно перевищує дефлятор ВВП та прогнозну інфляцію і пояснюється детінізацією, передусім зарплат, зазначив Гетманцев.

"Найбільше підвищення заплановане з ПДФО - на 45%, що на тлі практично незмінного безробіття (17,7%) може пояснюватись виключно детінізацією у звʼязку з економічним бронюванням", - заявив він.

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Щодо ПДФО, зазначив Гетманцев, уряд пропонує повернути до держбюджету 4% ПДФО, що на тлі профіциту місцевих бюджетів виглядає обґрунтованим.

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Нагадаємо:

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Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, а запрацювати воно має у жовтні-листопаді.

економіка
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