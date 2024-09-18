Индия будет покупать российскую нефть, пока она не под санкциями

В индийском правительстве признались, что покупают российскую нефть без всяких сомнений, пока она не под санкциями.

Об этом сообщает Reuters.

"Если субъект не под санкциями, то нет никаких сомнений: я буду покупать у самого дешевого поставщика", - сказал министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури.

Он добавил, что Индия не одна такая, европейские страны и японские компании также покупают российскую нефть.

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Сообщается, что Индия на 88% зависит от импорта нефти, это третий в мире потребитель и импортер нефти.

Годовая мощность нефтепереработки в Индии составляет 252 млн тонн. "Сейчас реализуются проекты по увеличению его до 300 млн тонн в год. И мы думаем, стоит ли увеличивать до 400 или 450 млн тонн", - дополнил министр.

Напомним:

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Торговля России с Индией удвоилась с 2022 года, а двусторонние платежи между странами проходят бесперебойно.