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ВВП Украины в августе вырос до 3,5%: в Минэкономики назвали причины

Среда, 18 сентября 2024, 10:43 - Виктор Волокита

В августе 2024 года украинская экономика выросла на 3,5% (±1%) по сравнению с августом прошлого года. Это лучше июньского и июльского показателей - 1,1% и 2,7% соответственно, но хуже майского и апрельского - 3,7% и 4,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

За восемь месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу. 

Также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными "веерными" отключениями электроэнергии в течение месяца", - пояснила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность. 

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Юлия Свириденко отметила, что в августе положительные тенденции в промышленности сформировались благодаря стабильному доступу предприятий к электроэнергии. Многие компании наладили ее прямой импорт. 

Также она отметила работу Украинского морского коридора и высокий инвестиционный спрос на продукцию машиностроения и строительные материалы.

"Оживление промышленности положительно повлияло на транспортную отрасль - выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. 

В строительстве увеличились объемы строительно-монтажных работ. Основным драйвером отрасли стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорожного покрытия на аварийных участках", - говорится в сообщении. 

В министерстве также отметили, что падение объемов производства в сельском хозяйстве вызвали меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений. 

Напомним:

Правительство прогнозирует замедление роста ВВП, рост средней заработной платы и инфляции, а также сокращение безработицы в 2025 году.

ВВП Минэкономики
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