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Суд признал незаконным выделение земли под ТРЦ на озере Вырлица в Киеве

Вторник, 17 сентября 2024, 20:15 - Виктор Волокита
 

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда во вторник принял решение о незаконности выделения Киевским городским советом в 2005 году застройщикам из фирмы "Мрия-Инвест" 20 га на озере Вырлица в Дарницком районе Киева под строительство развлекательного центра.

Об этом сообщается на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ). 

Киевский городской совет в 2005 году отдал землю под строительство развлекательного центра.

"Чтобы спасти озеро, КЭКЦ и прокуратура начали суд. Суд первой инстанции был проигран, зато апелляция была нами выиграна и сегодня мы выиграли кассацию. Киевской общине было возвращено 20 га земли", - сказано в сообщении.

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А 17 сентября 2024 года КЭКЦ вместе с Киевской городской прокуратурой выиграли Верховный (Кассационный хозяйственный) суд Украины против Киевсовета и застройщиков и фирмы "Мрия-Инвест".

Озеро Вырлица расположено на юго-востоке Киева рядом с одноименной станцией метрополитена и жилым массивом "Харьковский". 

Напомним:

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В 2021 году сообщалось, что бизнесмен и бывший нардеп Виталий Хомутынник планировал построить большой торгово-развлекательный центр на прибрежной части озера Вырлица в Киеве, местные жители выступали категорически против.

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