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Хомутиннік хоче побудувати великий ТРЦ на озері в Києві, жителі проти

Середа, 15 вересня 2021, 12:25
 
фото з Facebook

Політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік планує побудувати великий торгово-розважальний центр на прибережній частині озера Вирлиця у Києві, місцеві жителі виступають категорично проти.

Джерело: Ліга.нет

Деталі: За словами активістів, ділянку під забудову виділили ще у 2005 році, і зробили це з порушеннями.

 
фото: Ліга.нет

Спочатку багатофункціональний комплекс на Вирлиці хотіла будувати компанія XXI Століття. Але не знайшла фінансування на цей масштабний проєкт. Після цього девелопер Олег Салмін продав свою частку в компанії. За словами Салміна, місце для будівництва на Вирлиці гарне, але ділянка складна,. Він оцінював інвестиції в будівництво в $ 150-200 млн.

У 2020 році стало відомо, що інвестором проєкту багатофункціонального комплексу на Вирлиці в 2019 році став інвестфонд Cascade Investment екснардепа від Партії Регіонів Віталія Хомутинніка. Компанія, що володіє правами на оренду ділянки під забудову, називається Мрія-Інвест.

Новий інвестор планував до кінця 2020 року зібрати необхідну дозвільну документацію для початку будівельних робіт, але не зміг.

У березні 2021 року управління екології та природних ресурсів КМДА не змогло оцінити вплив попередніх робіт на навколишнє середовище і заявило, що потрібно провести додаткову процедуру оцінки. Це означало, що Мрія-Інвест не може проводити попередні роботи.

Мрія-Інвест подала до суду, вимагаючи скасувати рішення управління КМДА, і, не чекаючи вердикту суду, почала підготовчі роботи.

Це викликало протест місцевих жителів, і після їхніх численних запитів до профільних департаментів і до депутатів у червні підготовчі роботи припинили.

За даними видання, Хомутиннік затіяв велике будівництво. Перша частина багатофункціонального комплексу, до якої увійде торгово-розважальний центр з офісними приміщеннями та паркінгом, буде розташована на ділянці площею 27,8 га ближче до метро "Вирлиця".

Площа двоповерхового ТРЦ складе – 90 700 кв.м, вона включатиме в себе підземний паркінг на 1 795 машиномісць. На нульовому рівні ТРЦ будуть розташовані кафе, на першому поверсі – торгова галерея і продуктовий супермаркет на 4850 кв.м, також частину площ займуть кафе. 

На другому поверсі буде розважальна зона (площа 10 210 кв.м) з атракціонами, кінотеатр на 12 залів, фуд-хол – на 800 посадочних місць і фуд-корт – на 650 місць, скалодром.

Загальна територія біля торгового центру передбачає парковку на трохи більше 600 машиномісць із зонами відпочинку для відвідувачів.

Загальна площа всього проєкту – 226 700 кв.м.

У другій черзі передбачений дев'ятиповерховий паркінг, з підземною частиною, на 3 709 машиномісць.

На непродовольчі магазини припадає 63 126 кв.м, продуктовий магазин – 4850 кв.м, культурно-розважальну складову – 15 000 кв.м, ресторани і кафе – 8 900 кв.м.

Місцеві жителі виступають категорично проти забудови озера.

За їх словами, дві з трьох переданих в оренду ТОВ "Мрія-Інвест" ділянок, відносяться до водного фонду, оскільки знаходяться на плесі води і заболоченій прибережній захисній смузі озера.

Місцеві жителі створили петицію, в якій вимагають, щоб місто надало озеру і прилеглій території статус ландшафтного заказника і створило комфортні умови для відпочинку біля озера.

31 серпня Київрада розглядала питання про присвоєння статусу заказника, але тільки озеру Вирлиця, і не продовження договору оренди з Мрія-Інвест по одній з ділянок (найдальший від берегової лінії). Але голосування провалили.

За словами ініціатора проєкту рішення депутата Київради від Слуги народу Євгенії Кулеби, це дає можливість забудовнику легко засипати озеро і змінювати його межі, а також бетонувати берег.

Повторно це питання депутати планують розглянути на наступній сесії Київради 23 вересня.

Українська правда

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