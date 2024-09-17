Соучредитель monobank считает, что бизнес проиграл дискуссию о повышении налогов

После того, как Рада поддержала повышение налогов в первом чтении, бизнес Украины потерпел поражение в дискуссии с правительством по этому вопросу.

Такое мнение высказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Ранее Верховная Рада в первом чтении поддержала увеличение налогов на 58 млрд грн в 2024 году и на 137 млрд в 2025 году.

"Теперь уже можно с уверенностью сказать, что в дискуссии бизнеса и правительства о повышении налогов бизнес проиграл. И как вишенка на торте активным участникам сопротивления выписали налог 50% задним числом", - говорит он.

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Гороховский подчеркнул, что "когда бизнес проигрывает, то не выигрывает никто".

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.

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