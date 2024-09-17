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Минобороны объявило о масштабных проверках организации питания ВСУ

Вторник, 17 сентября 2024, 18:41 - Виктор Волокита

Министерство обороны проверяет систему организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

Согласно сообщению, к проверкам привлечены представители Минобороны, ВСУ, Государственного оператора тыла, а также специалисты ветеринарной медицины.

"Инспекция охватывает все ключевые этапы - от условий хранения продуктов на складах поставщиков до непосредственной организации процесса питания в воинских частях, выполняющих боевые задачи", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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"Такие проверки будут осуществляться регулярно в разных регионах Украины без предупреждения воинских частей и поставщиков", - добавили в министерстве. 

Напомним:

Министерство обороны Украины в августе вернуло поставщикам для устранения недостатков почти 230 тысяч единиц товара, который не соответствует требованиям, на более 550 млн грн.

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Минобороны продукты
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