Міноборони покращило якість перевірок постачань: повернуло браку на 550 млн

Міністерство оборони України у серпні повернуло постачальникам для усунення недоліків майже 230 тисяч одиниць товару, який не відповідав вимогам, на понад 550 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відповідно, це речове майно не було поставлено до Збройних сил України.

Як нагадав заступник міністра оборони Юрій Джигир, нещодавно через зміни в наказі Міноборони № 375 було впроваджено проведення технічного огляду товару на Об’єднаних центрах забезпечення Командування сил логістики, а не на підприємствах постачальника, як це було раніше.

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"Це дозволило значно зменшити ризик підміни речового майна, технічний огляд якого було здійснено на підприємствах постачальника", — зазначив він.

Так, за словами Юрія Джигира, у серпні за чинними контрактами Міноборони прийняло від постачальників понад 1,5 мільйона одиниць речового майна на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Постачання здійснювалося за 84 державними контрактами.

Усього з початку 2024 року Центральне управління контролю якості Міністерства оборони України прийняло понад 16 млн одиниць речового майна на загальну суму 11,9 мільярда гривень.

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Оборонне відомство повернуло постачальникам 1,8 мільйона одиниць товарів на суму 1,6 млрд грн для усунення виявлених невідповідностей.

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