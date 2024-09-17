Из-за нехватки кадров российские компании чаще нанимают на работу подростков – росСМИ

С начала 2024 года в России вырос спрос на труд несовершеннолетних: компании предложили более 3 миллионов вакансий молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет.

Об этом сообщает российское издание "Известия".

Количество приглашений на работу на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Сейчас в среднем по двое-трое подростков работают в российских компаниях разного размера.

Другой рекрутинговый сервис РФ подтверждает, что подростков чаще всего берут на работу кассирами, курьерами, сборщиками заказов и операторами колл-центров.

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Главной причиной роста спроса на труд подростков является дефицит рабочей силы на фоне низкого уровня безработицы в России, пишет издание.

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