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Гетманцев считает, что в проект бюджета на 2025 год заложили "экономическое бронирование"

Вторник, 17 сентября 2024, 17:37 - Артур Крыжный

Увеличение плановых налоговых поступлений в проекте бюджета на 2025 год "на амбициозные 18,2%" может объясняться детенизацией зарплат из-за введения "экономического бронирования".

Такой вывод сделал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, увеличение налоговых поступлений значительно превышает дефлятор ВВП и прогнозную инфляцию и объясняется детенизацией, прежде всего зарплат, отметил Гетманцев.

"Наибольшее повышение запланировано по НДФЛ - на 45%, что на фоне практически неизменной безработицы (17,7%) может объясняться исключительно детенизацией в связи с экономическим бронированием", - заявил он.

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По НДФЛ, отметил Гетманцев, правительство предлагает вернуть в госбюджет 4% НДФЛ, что на фоне профицита местных бюджетов выглядит обоснованным.

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Напомним:

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Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре.

экономика
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