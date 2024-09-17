Украина может экспортировать биометан уже в ноябре 2024 года

Украина может начать экспорт биометана в Европу в ноябре 2024 года после достаточного накопления запасов в хранилищах и надлежащей подготовки персонала.

Об этом заявил председатель правления ГС "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха, передает Укринформ.

Он сообщил, что сейчас в Украине есть 7 биометановых заводов, которые планируют запуститься до конца 2024 года. Из них два производят сжиженный биометан и не требуют подключения к ГТС.

"А 5 будут подключаться к газовым сетям: один - к "Оператору ГТС Украины", четыре - к распределительным сетям. Насколько знаю, наиболее готовы двое из тех заводов, которые будут подключаться к распределительным сетям", - отметил Гелетуха. По его словам, эти предприятия уже имеют договоры на подключение.

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В то же время, эксперт отметил, что закон, который открыл возможности для экспорта биометана, предусматривает, что газ сначала нужно месяц закачивать в газохранилища. Для этого производители биометана должны научиться работать с платформой ОГТСУ, а для самого осуществления экспорта - разобраться с механизмами газового рынка.

"Думаю, это займет определенное время. Затем производители биометана будут месяц закачивать газ. Думаю, в ноябре кто-то уже накопит партию биометана и будет готов ее экспортировать", - сказал Гелетуха.

По его оценке, все 7 биометановых заводов, которые планируют начать работу, могут производить 111 млн кубометров газа в год. Те два завода, которые наиболее готовы к началу работы, могут производить всего 6 млн кубометров биометана в год.

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Эксперт отметил, что пока рано делать прогнозы на 2025 год по развитию биометанового производства, ведь потенциальные инвесторы будут ждать первые результаты экспорта биометана.

Напомним:

В Украине есть 7 биометановых проектов, которые планируют запустить уже в 2024 году.