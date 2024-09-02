В Україні планують запустити 7 біометанових проєктів
Понеділок, 2 вересня 2024, 17:05 -
В Україні наразі є 7 біометанових проєктів, які плануються до запуску вже цього року.
Про це розповів голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха на онлайн-заході "Біогаз та біометан: Нові можливості для енергетичної незалежності України", повідомляє профільне видання ExPro.
Йдеться про:
- проєкт ТОВ "Галс Агро" у Чернігівській області, потужність – 3 млн куб.м./рік, приєднання – ГРМ;
- проєкт Групи компаній Vitargo у Хмельницькій області, потужність – 3 млн куб.м./рік, приєднання – ГРМ;
- проєкт ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" у Хмельницькій області, потужність – 56 млн куб.м./рік, приєднання – ГТС;
- проєкт ТОВ "Галс Агро" у Київській області, потужність – 3 млн куб.м./рік, приєднання – ГРМ;
- проєкт ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" у Вінницькій області, потужність – 11 млн куб.м./рік, приєднання – Bio LNG;
- проєкт МХП у Вінницькій області, потужність – 24 млн куб.м./рік, приєднання – Bio LNG;
- проєкт МХП у Дніпропетровській області, потужність – 11 млн куб.м./рік, приєднання – ГРМ.
За даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", в Україні станом на березень поточного року було 77 біогазових установок потужністю до 260 млн куб.м/рік, які можуть переробити майже на 150 млн кубометрів біометану.
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Економічна правда
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