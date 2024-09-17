Рада одобрила перезагрузку таможни
Верховная Рада приняла в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Реформа таможни одобрена в целом. За - 260 голосов", - сообщил он.
По его словам эта реформа является маяком МВФ, Всемирного банка и США.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этим им предусмотрено изменить процедуру конкурсного отбора на должность председателя Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.
Также, предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление председателю Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с Министром финансов.
Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.
Напомним:
Финансовый комитет рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.