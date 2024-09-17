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Рада одобрила перезагрузку таможни

Вторник, 17 сентября 2024, 16:31 - Артур Крыжный

Верховная Рада приняла в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Реформа таможни одобрена в целом. За - 260 голосов", - сообщил он.

По его словам эта реформа является маяком МВФ, Всемирного банка и США.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этим им предусмотрено изменить процедуру конкурсного отбора на должность председателя Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Также, предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление председателю Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с Министром финансов.

Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.

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Напомним:

Финансовый комитет рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.

таможня
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