В 2025 году бюджет Минцифры может вырасти более чем на 60%: на что будут тратить

В проекте закона о государственном бюджете Украины на 2025 год для Министерства цифровой трансформации предусмотрели более 4 миллиардов гривен.

Об этом сообщается в законопроекте о госбюджете №12000 и пояснительной записке к этому.

4,16 млрд грн - это общая сумма расходов, предусмотренных для Минцифры в проекте госбюджета на 2025 год. В 2024-м финансирование было меньше и составляло 2,5 миллиарда гривен.

Деньги планируют направить на реализацию таких инициатив:

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поддержка инновационных проектов для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны (Brave1) - 2 986,3 млн грн;

расширение функциональных возможностей Единого государственного веб-портала электронных услуг "Портал Дія" - 480,6 млн грн;

функционирование образовательного мобильного приложения "Мрия" в структуре Единого государственного вебпортала электронных услуг - 200,5 млн грн;

развитие, администрирование и функционирование государственных электронных информационных ресурсов - 133,6 млн грн;

функционирование мультимедийной платформы "UNITED 24" - 96 млн грн;

внедрение электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах - 40,8 млн гривен.

223 миллиона гривен пойдут на "руководство и управление в сфере цифровой трансформации" (зарплаты, коммунальные услуги и т.д.).

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Напомним:

В 2025 году предполагается сокращение бюджета Госкино почти на 70%.

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