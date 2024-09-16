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У 2025 році хочуть скоротити фінансування Держкіно на майже 70%

Понеділок, 16 вересня 2024, 20:46 - Олексій Артемчук

У 2025 році передбачається скорочення бюджету Держкіно на майже 70%.

Про це повідомляється в законопроєкті про держбюджет №12000, передає "Інтерфакс"

Проєкт державного бюджету на 2025 рік передбачає скорочення на 69,2% фінансування Державного агентства з питань кіно.

Згідно із законопроєктом про держбюджет №12000, зареєстрованим на сайті парламенту 14 вересня, на Держагентство з питань кіно у 2025 році пропонується передбачити 204,1 млн грн, з яких 30,4 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії та 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

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У державному бюджеті на 2024 рік на Держкіно передбачалося 663,4 млн грн, з яких 28,7 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії та 634,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

кіно бюджет
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