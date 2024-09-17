Камышин возвращается в "Укрзализныцю", но на другую должность
Вторник, 17 сентября 2024, 13:34 -
Кабмин назначил экс-главу Минстратегпрома Александра Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци".
Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Инициатива правительства вступает в силу с 26 сентября 2024 года.
"Начинаю работу в наблюдательном совете Укрзализныци как представитель государства", - прокомментировал свое назначение сам Камышин.
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Ранее, до назначения в Минстратегпром, Камышин занимал должность председателя правления "Укрзализныци".
Напомним:
Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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