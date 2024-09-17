Франция использовала против Дурова непроверенный и уникальный закон – Reuters

Французские прокуроры использовали против руководителя Telegram Павла Дурова новый закон, аналога которому нет ни в одной другой стране и который еще не проверяли в суде.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот закон криминализирует действия руководителей техкомпаний, чьи платформы позволяют незаконные продукты или деятельность.

Так называемый закон LOPMI, принятый в январе 2023 года, поставил Францию на передовую группы стран, занимающих более жесткую позицию в отношении сайтов, которые часто используются для преступной деятельности. Однако закон настолько новый, что прокуроры еще не добились ни одного приговора за его применение.

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Поскольку закон еще не проверен в суде, преждевременная попытка Франции привлечь к ответственности таких лиц, как Дуров, может иметь обратный эффект, если судьи воздержатся от наказания руководителей технологических компаний за якобы преступления на их платформах.

Французский судья в прошлом месяце выдвинул Дурову официальные обвинения в ряде преступлений, в том числе в новом преступлении 2023 года: "соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконной сделки в составе организованной группы". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро.

Дуров, который вышел под залог, отрицает, что Telegram является "анархическим раем". Telegram заявляет, что "соблюдает законы ЕС", и считает абсурдным утверждение об ответственности платформы или ее владельца за злоупотребления на платформе.

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В радиоинтервью на прошлой неделе парижский прокурор Лора Бекко приветствовала закон 2023 года как мощный инструмент борьбы с организованными преступными группами, которые все больше действуют в интернете.

Закон кажется уникальным. Восемь юристов и ученых сообщили Reuters, что не знают о существовании подобного закона в других странах.

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Напомним:

Кирилл Буданов отметил необходимость деанонимизировать телеграмм-каналы и отметил, что мессенджер несет угрозу национальной безопасности Украины.

Telegram меняет правила, чтобы позволить модерацию частных чатов после ареста генерального директора Павла Дурова.