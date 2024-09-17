Meta запрещает аккаунты Russsia Today и других медиа РФ

Владелец Facebook и Instagram, компания Meta, сообщила, что запрещает RT и ряд других государственных российских медиа.

Об этом сообщает Reuters.

Meta, заявила в понедельник, что запрещает RT, "Россия сегодня" и другие российские государственные медиа-сети на своих платформах, утверждая, что эти СМИ использовали обманчивую тактику для осуществления скрытых операций влияния в Интернете.

Запрет знаменует собой резкую эскалацию действий крупнейшей в мире компании социальных сетей против российских государственных СМИ после того, как она годами принимала более ограниченные меры, такие как блокирование рекламы этих СМИ и уменьшение охвата их публикаций.

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Запрет будет введен в действие в ближайшие дни, говорится в сообщении. Кроме Facebook, приложения Meta включают Instagram, WhatsApp и Threads.

Этот шаг Мета сделал после того, как ранее в этом месяце Соединенные Штаты выдвинули обвинения в отмывании денег против двух сотрудников RT за то, что официальные лица назвали схемой найма американской компании для производства онлайн-контента с целью повлиять на выборы 2024 года.

Напомним:

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Meta Platforms получила свой первый антимонопольный штраф ЕС за связь сервиса объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook.